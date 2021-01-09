В пятницу продолжил снижаться темп вакцинации

Число людей, получивших вакцину от Covid-19, в пятницу продолжило снижаться, сообщает Национальная служба здравоохранения. Прививку получили только 722 человека.

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Это на 12 человек меньше, чем в четверг. Всего прививку получили 6076 человек, в том числе 4602 медика и 1474 работника медучреждений.

Латвия получила 23 400 доз вакцины BioNTech/Pfizer, которых достаточно для вакцинации 11 700 человек. Таким образом, на данный момент привились чуть больше половины людей, которым доступна вакцина.

Минздрав планировал, что до апреля темп вакцинации должен достигнуть 50 000 прививок в неделю. Новый министр здравоохранения Даниэль Павлютс (Развитие/За!) принял решение начать добровольную вакцинацию всех медиков, чтобы увеличить темп.

Как уже сообщалось, в субботу, 9 января, начинается вакцинация семейных врачей. LTV сообщает, что одна практика семейных врачей смогла получить прививку уже в пятницу. Семейный врач Айнис Дзалбс и весь коллектив Стальгенского доктората связались с Больницей им. Страдиня и привились в пятницу вечером.