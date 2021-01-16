В пятницу против Covid-19 вакцинировано 1780 человек, что является новым максимумом
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В пятницу в Латвии вакцины против Covid-19 получили 1780 человек, а общее количество лиц, получивших дозу вакцины против Covid-19, в стране достигло 14 962 человек, свидетельствуют обобщенные данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

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В пятницу вакцину против Covid-19 получило наибольшее на сегодняшний день число желающих. В свою очередь уже со следующей недели начнется второй этап вакцинации медиков, когда вторую дозу вакцины будут получать люди, получившие первую дозу еще в конце прошлого года.

Согласно наиболее актуальным данным, в прошлый понедельник в Латвии вакцину против Covid-19 получили 1359 человек, во вторник — 1618 человек, в среду — 1502 человека, а в четверг — 1688 человек. НСЗ поясняет, что ранее опубликованные данные о количестве вакцинированных лиц в течение нескольких дней могут измениться, потому что в соответствии с нормативными актами данные о факте вакцинации вводятся в электронную систему здравоохранения в период от одного до пяти рабочих дней после вакцинации.

В пятницу вакцинация против Covid-19 проводилась в 34 больницах.

Больше всего медиков, как и ранее, было привито в Рижской Восточной клинической университетской больнице, где вакцину получили 286 человек. Таким образом, с начала вакцинации в медучреждении вакцину получили 3648 человек.

В Детской клинической университетской больнице в пятницу был вакцинирован 181 человек. С начала кампании вакцинации в Детской больнице вакцину получили 1767 человек.

В Клинической университетской больнице им. Страдиня в пятницу были вакцинированы 180 медиков, а всего с начала вакцинации в Латвии — 2985 человек.

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LETA

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LETA

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Коронавирус Вакцинация Медицина
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