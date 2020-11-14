В пятницу пять человек скончались от Covid-19, выявлено 395 новых случаев

За прошедшие сутки проведены 6442 анализа на Covid-19 и 395 результатов оказались положительными, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Пять человек скончались.

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Один умерший был в возрастной группе от 65 до 70 лет, другой в возрастной группе от 70 до 75 лет, ещё один в возрасте от 75 до 80 лет и два умерших в возрасте от 85 до 90 лет.

Доля положительных результатов составляет 6,1%. Всего в Латвии заболели 10 231 человек, 1515 выздоровели.

По данным Национальной службы здравоохранения, в стационары поступили 52 человека. Всего в больницах находятся 329 человек, из них 14 в тяжелом состоянии. За сутки из стационаров выписаны 36 пациентов.