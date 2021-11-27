В пятницу скончались 17 больных Covid-19, двое из них — моложе 40 лет

За прошедшие сутки выявлены 919 новых случаев Covid-19, передает Центр контроля и профилактики заболеваний (ЦПКЗ). Получены сообщения о 17 смертях среди больных Covid-19.

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Один умерший был в возрасте 20-29 лет, один — в возрасте от 30 до 39 лет, остальные скончавшиеся были старше 50 лет. Из них 15 не были привиты или не закончили курс вакцинации, а двое были привиты.

Из всех новых выявленных случаев, 571 человек не был привит от коронавируса или не завершил курс вакцинации, а 348 человек были привиты.

Всего за сутки проведены 10 245 анализов на Covid-19, доля положительных результатов составила 9%. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 652,3 случая на 100 000 жителей.

С начала эпидемии в Латвии новым коронавирусом заразились 251 925 человек.