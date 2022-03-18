В пятницу световой день впервые в году станет длиннее ночи
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С каждым следующим днем длительность светового дня увеличивается на неполные пять минут. 21 июня будет солнцестояние, когда длина светового дня составит 17 часов и 53 минуты.

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В воскресенье, 20 марта, в Латвии закончится астрономическая зима и начнется весна.

Согласно данным, опубликованным на сайте "timeanddate.com", равноденствие наступит в 17.33. Мартовское равноденствие — это момент, когда центр солнечного диска пересекает небесный экватор и входит в северное полушарие. В северном полушарии начинается весна, в южном — осень.

Начало астрономической весны — это середина солнечной весны. Календарная весна началась 1 марта, а метеорологическая весна в большей части Латвии в этом году наступила 7 февраля, когда среднесуточная температура воздуха держилась выше нуля не менее пяти дней подряд.

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