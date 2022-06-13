В пятницу у Музея медицины можно будет сдать кровь – за это дают оплаченный выходной и билет в музей

Государственный центр доноров крови (VADC) приглашает жителей в эту пятницу, 17 юиня, пожертвовать кровь в выездном пункте Музея истории медицины.

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В честь международного дня доноров крови музей решил принять VADC у себя. Еще в 1941 году под руководством профессора Паулса Страдыньша именно здесь была создана первая в Латвии станция переливания крови, которая начала движение донорства крови в стране.

Желающие пожертвовать кровь должны иметь при себе удостоверение личности, которое содержит персональный код, имя, фамилию и фотографию.

Перед тем, как сдать кровь, проходит разговор с врачом, измеряется температура и кровяное давление, а также проверяется уровень гемоглобина. Если все показатели хорошие, можно отправляться на процедуру донорства крови – она длится около десяти минут.

Во время донорства крови стимулируется система кровообращения, что помогает обновлять состав крови. Донор также получает результаты анализов, угощение и один оплаченный выходной, а еще – билет в Музей медицины для двоих.

Пункт сдачи крови будет находится в холле Музея истории медицины Страдыньша, по адресу улица Независимости Украины, 1. Пункт будет работать с 11:00 до 14:00.