В пятницу утром будет облачно, рабочая неделя завершается без осадков

В пятницу утром небо над Латвией будет затянуто тучами, местами будет проясняться. Значительных осадков в пятницу не наблюдается, будет дуть слабый южный и юго-восточный ветер.

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Температура воздуха — +7..+10 градусов, местами в Латгале — +4 градуса. В Риге будет пасмурно, южный ветер будет дуть со скоростью три метра в секунду, температура воздуха +9..+10 градусов.

После обеда воздух в стране прогреется до +11..+15 градусов.

Сейчас погоду в Латвии определяет западная часть антициклона.

В четверг максимальная температура воздуха в Латвии была от +10,3 градусов в Руйене до +14,4 градусов на Колке.

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