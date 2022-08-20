В пятницу в ДТП погибли два человека

В пятницу в результате дорожно-транспортных происшествий в Латвии погибли два человека, свидетельствуют сводки Государственной полиции.

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Одно из ДТП произошло в пятницу утром в Лимбажском крае, Лиелупской волости: с дороги съехал и перевернулся автомобиль Mercedes Benz. В машине находились мужчина, который от полученных травм скончался, и женщина - она получила ранения и была доставлена в медицинское учреждение. Для извлечения тела погибшего из автомобиля потребовалась помощь спасателей. Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту происшествия, выясняются его обстоятельства.

Второе трагическое ДТП произошло в Риге, на улице Маскавас: вечером мужчина, находившийся за рулем автомобиля BMW, наехал на пешехода, который от полученных травм скончался на месте аварии. Алкометр показал содержание алкоголя в организме водителя 0,77%. Госполиция возбудила уголовное дело по факту инцидента, выясняются обстоятельства несчастного случая.

Всего за минувшие сутки на дорогах Латвии зарегистрировано 151 ДТП, в которых пострадали 25 человек, из них четверо пешеходов, восемь велосипедистов и водитель электросамоката.

Сотрудниками полиции вчера на дорогах были остановлены 16 водителей в состоянии алкогольного опьянения, четверо агрессивных водителей и 180 нарушителей установленной скорости движения.

В общей сложности сотрудники Госполиции за сутки составили 414 протоколов в связи с несоблюдением различных правил дорожного движения.