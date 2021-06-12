В пятницу в ДТП в Латвии погибли два человека

В пятницу, 11 июня, в дорожно-транспортных происшествиях в Латвии погибли два человека, сообщили агентству ЛЕТА в отделе общественных отношений Госполиции.

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ДТП с погибшими произошли в Риге и в Курземе. К обеим авариям причастен общественный транспорт.

Около 23.13 В Риге на пересечении улиц Клейсту и Лиелас столкнулись автобус Solaris и автомобиль Škoda. Водитель автомашины скончался на месте. Полиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося.

Как сообщалось, около 13.30 в Лиепае, на улице Бривибас, под трамваем погибла женщина 2000 года рождения, которая скончалась от полученных травм на месте происшествия. Полиция возбудила уголовное дело, в ходе которого будут выяснены точные обстоятельства происшествия.

Всего вчера в автоавариях пострадали 26 человек. Пострадали три пешехода и четыре велосипедиста, а одна женщина-пешеход скончалась.

В течение дня в стране зарегистрировано 163 дорожно-транспортных происшествия, из них 24 с пострадавшими.

Составлено девять протоколов за вождение в состоянии алкогольного опьянения, 264 за превышение скорости и всего 524 протокола за нарушения правил дорожного движения.