В пятницу в Латвии - 314 новых случаев Covid-19, скончались 24 человека

В пятницу, 1 января, в Латвии выявлено 314 новых случаев Covid-19, скончались 24 человека с коронавирусом, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Скончавшиеся пациенты входили в следующие возрастные группы: 45-55 лет (два человека), 60-70 лет (девять человек), 70-80 лет (четыре человека), 80-90 лет (семь человек), 90-95 лет (два человека).

За прошедшие сутки сделано 2498 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 12,6%.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 заболели 41 929 человек, скончались 668 инфицированных.

Число размещенных в латвийских больницах пациентов с коронавирусом 1 января составило 1133 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здоровья. В пятницу в стационары было направлено 98 больных с Covid-19.

У 1067 пациентов наблюдается среднетяжелое течение болезни, 66 человек находятся в тяжелом состоянии.

За последние сутки из больниц было выписано 13 пациентов, которые лечились от Covid.