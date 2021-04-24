В пятницу в Латвии - 711 новых случаев Covid-19, умерли семь человек

В пятницу, 23 апреля, в Латвии выявлено 711 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

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Скончавшиеся люди с коронавирусом входили в возрастные группы 40-49 лет (один человек), 50-59 лет (один человек), 60-69 лет (два человека), 70-79 лет (два человека), 80-89 лет (один человек). За время пандемии в Латвии умерло 2101 больных Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости вырос - он составил 404,4 случая на 100 тыс. жителей, тогда как в четверг показатель составлял 402,1 на 100 тыс. жителей.

В пятницу тесты на Сovid-19 сдали 14 961 человек, доля положительных результатов составила 4,8%. С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 114 955 человек.

За прошедшие сутки в Латвии госпитализированы 72 человека с Covid-19, а общее количество пациентов с коронавирусом в больницах уменьшилось до 645 по сравнению с 685 в четверг, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Состояние 74 госпитализированных пациентов с Covid-19 оценивается как тяжелое.

Выписано из больниц в пятницу 105 пациентов, у которых был коронавирус.