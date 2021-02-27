В пятницу в Латвии - 827 новых случаев Covid-19, умерли 13 человек

В пятницу, 26 февраля, в Латвии выявлено 827 новых случаев Covid-19, умерли 13 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Умершие входили в возрастные группы 50-59 лет (один человек), 60-69 лет (четыре человека), 70-79 лет (два человека), 80-89 лет (шесть человек).

В пятницу сделано 12 088 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 6,8%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 85 810 человек, умер 1614 человек.

Показатель заболеваемости за последние 14 дней составляет 499,5 случаев на 100 тыс. жителей. В четверг впервые с середины декабря прошлого года он опустился ниже 500.

По расчетам агентства LETA, за две последних недели Covid-19 в Латвии выявлен у 9528 человек.