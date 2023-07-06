В пятницу в Латвии будет солнечно, преимущественно без дождей

В пятницу, 7 июля, на большей части территории Латвии осадков не ожидается, в основном будет солнечно, прогнозируют синоптики.

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Ночью на востоке страны пройдут дожди. Температура воздуха составит +8…+13 градусов, на востоке страны и на побережье — до +15 градусов.

Днем будет дуть слабый и умеренный западный ветер, в Курземе порывами до 13 метров в секунду. Кратковременный дождь возможен в основном в Видземе и на севере Латгале. Температура воздуха составит от +18 градусов, на побережье Курземе до +24 градусов в Латгале.

В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью опустится до +12 градусов, в пригородах — до +9 градусов, а днем воздух прогреется до +22 градусов.