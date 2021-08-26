В пятницу в Латвии опять ожидаются дожди, но станет чуть теплее

27 августа во многих местах Латвии ожидаются дожди, при этом в западной и центральной части страны станет немного теплее, прогнозируют синоптики.

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В восточной части страны также ожидаются туман и пасмурная погода.

Во второй половине дня и вечером в Латгале, Селии и Видземе, начиная с юго-востока, ожидаются ливни, местами возможны сильные грозы.

Будет дуть медленный и умеренный восточный, северо-восточный ветер, температура воздуха ночью опустится до +9…+14 градусов, а днем достигнет +15…+21 градуса.

В Риге в пятницу синоптики прогнозируют кратковременные дожди, ночью облачность уменьшится. Будет дуть слабый восточный, северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью опустится до +11 градусов, а днем достигнет +18 градусов.