В пятницу в Латвии выявлено 108 новых случаев Covid-19
Foto: Valsts kanceleja, Gatis Rozenfelds

В пятницу, 13 августа, в Латвии выявлено 108 новых случаев Covid-19, сообщений о смерти пациентов с коронавирусом не получено, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 увеличился c 60,3 до 62,6 случая на 100 000 населения.

Из всех заболевших за последние сутки 91 не был привит или не завершили курс вакцинации, 17 были привиты от Covid-19.

В минувшие сутки сделано 11 084 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 1%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 140 049 человека, умер 2561 инфицированный коронавирусом.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

20

Source

rus.DELFI.lv

Tags

SPKC Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Магия, сексуальность и путь к себе. Документальный фильм 'Ведьма'
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего
Найди друга, у которого ещё нет Wolt, и вместе выигрывайте 5000 евро на заказы!
Как Рижское самоуправление помогает начать новую жизнь бывшим заключенным
Знаменитая лодка латвийского кино и военное наследие с дивным видом
Где встречаются спорт, радость и уличная культура: активный отдых в Вентспилсе
Приметы времени на экране. Kино, ставшее событием десятилетия
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова