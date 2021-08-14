В пятницу в Латвии выявлено 108 новых случаев Covid-19

В пятницу, 13 августа, в Латвии выявлено 108 новых случаев Covid-19, сообщений о смерти пациентов с коронавирусом не получено, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 увеличился c 60,3 до 62,6 случая на 100 000 населения.

Из всех заболевших за последние сутки 91 не был привит или не завершили курс вакцинации, 17 были привиты от Covid-19.

В минувшие сутки сделано 11 084 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 1%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 140 049 человека, умер 2561 инфицированный коронавирусом.