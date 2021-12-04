В пятницу в Латвии выявлено 727 новых случаев коронавируса, умерли 13 человек

В пятницу, 3 декабря, в Латвии выявлено 727 новых случаев Covid-19, получены сообщения о смерти 13 пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Умершие входили в возрастные группы: 40-49 лет (один человек), 50-59 лет (один человек), 70-79 лет (четыре человека), 80-89 лет (шесть человек), 90-99 лет (один человек). В числе умерших - 12 не были привиты от Covid-19 или не завершили процесс вакцинации, один человек был вакцинирован.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей вырос с 587,3 до 593,1 случая.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 - 438 человек не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 289 человек были вакцинированы.

В пятницу было выполнено 10 728 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 6,8%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 256 852 жителей Латвии.