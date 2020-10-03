В пятницу в Латвии выявлено 74 новых случая Covid-19

В пятницу, 2 октября, в Латвии выявлено 74 новых случаев заболевания Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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В пятницу сделано 3654 теста на Covid-19. С начала пандемии в Латвии сделано 332 285 тестов на Covid-19, заболевание подтверждено у 2019 человек, 1307 выздоровели, 38 человек умерли.

За прошедшие сутки госпитализированы три пациента с Covid-19. В больницах находятся 24 пациента с коронавирусом, у 21 заболевание средней тяжести, три пациента находятся в тяжелом состоянии.