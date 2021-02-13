В пятницу вакцинацию завершили 494 человека

За прошедшие сутки первую дозу вакцины от Covid-19 получили 822 человека, вторую — 494, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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В пятницу было привито более 600 медиков и других работников медицинских учреждений, 135 постояльцев и работников центров социального ухода, а также 60 человек из группы повышенного риска.

С начала вакцинации в конце декабря вакцины получили 20 429 человек, в том числе 15 920 вакцинацию завершили.

Как сообщалось, 10 февраля началась вакцинация в центрах социального ухода, а 11 и 12 февраля прививки были сделаны высшим должностным лицам Латвии и бывшим президентам.