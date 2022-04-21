В пятницу ветер стихнет и будет так же тепло

В пятницу будет менее ветрено, температура воздуха будет такой же высокой, как и в середине недели, прогнозируют синоптики.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В ночь на пятницу будет переменная облачность, днем — почти безоблачно. Осадки не ожидаются. С восточной стороны будет дуть слабый ветер, днем во многих местах на побережье его сменит морской бриз.

Температура воздуха ночью опустится до +3..+8 градусов. После обеда воздух прогреется до +14..+17 градусов, а местами на побережье не будет теплее +11 градусов.

В Риге также будет солнечно и малооблачно. Будет дуть слабый восточный ветер, который в пятницу после обеда сменит северный ветер. Ночью температура воздуха опустится до +8 градусов, днем поднимется до +16. В северной части города будет чуть прохладнее.