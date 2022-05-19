В пятницу во время шествия ограничат движение на Каменном мосту

В пятницу, 20 мая, с 18.00 в Риге по маршруту "памятник Свободы — ул. Калькю — Каменный мост — бульвар Узварас — ул. Слокас — парк Победы" будет проходить шествие "За освобождение от Советского наследия". В связи с этим будут введены ограничения движения.

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Государственная полиция в сотрудничестве с Рижской муниципальной полицией по указанному маршруту с 18.10 и до конца шествия, по необходимости, будет закрывать движение пешеходов и транспортных средств (исключая общественный транспорт). Также будет обеспечиваться возможность перемещения участников самого шествия по указанному маршруту, безопасность дорожного движения и общественный порядок.

По необходимости в указанное время по упомянутому маршруту и на перекрестках с улицами, пересекающимися с маршрутом, будет останавливаться и движение общественного транспорта. Одновременно с 18.10 и до завершения шествия предприятие Rīgas satiksme организует движение автобусов 10-го, 23-го и 26-го маршрутов и троллейбуса 27-го маршрута по направление из центра города по стандартному маршруту до бульвара Узварас, далее по бульвару Узварас, ул. Валгума, ул. Акменю и далее по маршруту.