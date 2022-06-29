В пятницу временно закроют главный въезд к Детской больнице на Виенибас Гатве
Foto: LETA

В пятницу, 1 июля, на время ремонтных дорог будет закрыт въезд к Детской клинической университетской больнице. Об этом агентству LETA сообщили в Рижской думе.

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Главный въезд будет закрыт с 7:00 до 17:00 — это связано со строительством велодорожки "Центр — Зиепниеккалнс".

Во время дорог въезд будет полностью закрыт для транспортных средств, на территорию можно будет заехать только через ворота на улице Робежу.

Пешеходы и велосипедисты смогут попасть на территорию и через ворота на Виенибас Гатве.

Во время строительства ответственные работники будут сообщать о возможностях попасть на территорию больницы.

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