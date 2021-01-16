В пятницу выявлен 1031 новый случай Covid-19, скончались 26 пациентов

В пятницу, 15 января, в Латвии выявлен 1031 новый случай коронавирусного заболевания Covid-19, скончались 26 человек с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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За прошедшие сутки скончался один пациент из возрастной группы от 35 до 40, еще один — от 55 до 60 лет, пять человек — от 60 до 70 лет, семь пациентов — от 70 до 80 лет, одиннадцать человек — от 80 до 90 лет, а также один пациент от 95 до 100 лет.

С начала пандемии в Латвии скончался 961 пациент с Covid-19.

Всего в пятницу в стране было выполнено 11 804 теста на Covid-19, доля позитивных результатов составила 8,7%.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 заболели 55 097 человек.

Вчера было госпитализировано 112 пациентов с Covid-19. Всего в настоящее время в больницах проходят лечение 1087 человек с коронавирусом, в том числе 82 находятся в тяжелом состоянии.

Вчера из больниц были выписаны 145 пациентов с Covid-19, в том числе шесть переведены.