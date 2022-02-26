В пятницу выявлено 10 117 новых случаев Covid-19, умерли 17 человек

В пятницу, 25 февраля, в Латвии подтверждено 10 117 новых случаев Covid-19. Получены сообщения о смерти 17 пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Умершие входили в следующие возрастные группы: 50-59 лет (один человек), 60-69 лет (три человека), 70-79 лет (пять человек), 80-89 лет (пять человек), 90-99 лет (три человека). Среди умерших 12 человек не прошли или не завершили курс вакцинации, пять человек были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения снизился с 7069,1 до 7037, случаев.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 - 3967 человек не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 6150 были вакцинированы.

Вчера была сделано 22 819 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 44,3%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 644 077 жителей Латвии, умерли 5208 человек с Covid-19.