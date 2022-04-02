В пятницу выявлено 1314 новых случае Covid-19, умерло семь человек
Foto: LETA

За минувшие сутки проведено 4738 тестов на коронавирус, 1314 результатов оказались положительными. Среди заболевших — 396 непривитых и 918 привитых.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Получена информация о семи скончавшихся (один в возрасте 50-59 лет, двое в возрасте 60-69 лет, двое — 70-79 лет, один — 80-89 лет, один — 90-99 лет). Четверо из них не были привиты, трое были привиты.

Доля положительных результатов теста — 27,7%.

Кумулятивная заболеваемость — 1736,2 случая на 100 000 жителей.

С начала пандемии заболел 802 001 латвиец.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Большие дела небольшого магазина. 20 лет опыта Santa un Barbara
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя