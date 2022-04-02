В пятницу выявлено 1314 новых случае Covid-19, умерло семь человек

За минувшие сутки проведено 4738 тестов на коронавирус, 1314 результатов оказались положительными. Среди заболевших — 396 непривитых и 918 привитых.
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Получена информация о семи скончавшихся (один в возрасте 50-59 лет, двое в возрасте 60-69 лет, двое — 70-79 лет, один — 80-89 лет, один — 90-99 лет). Четверо из них не были привиты, трое были привиты.
Доля положительных результатов теста — 27,7%.
Кумулятивная заболеваемость — 1736,2 случая на 100 000 жителей.
С начала пандемии заболел 802 001 латвиец.
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