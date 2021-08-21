В пятницу выявлено 160 новых случаев Covid-19

За минувшие сутки было проведено 10 782 теста на Covid-19, результаты 160 из них оказались положительными. Информации о новых умерших не поступало.

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Среди новых заболевших 138 человек были непривитыми или незавершившими курс вакцинации, 22 человека были привиты.

Доля положительных результатов теста составляет 1,5%. Двухнедельная кумулятивная заболеваемость выросла до 84,4 случая на 100 000 жителей.

Всего с начала пандемии заболело 140 844 латвийцев.

За минувшие сутки госпитализировано 11 пациентов с Covid-19, девять человек выписаны, таким образом, общее количество стационарных пациентов со вчерашнего не изменилось и составляет 75, свидетельствует информация Национальной службы здравоохранения.

В настоящее время в латвийских больницах проходят лечение 64 пациента с Covid-19 со среднетяжелым течением заболеванием, а у 11 пациентов заболевание протекает тяжело - это 14,6% стационарных пациентов с Covid-19.

С начала пандемии лечение в больнице требовалось 14 480 зараженным Covid-19.