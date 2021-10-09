В пятницу выявлено 1669 новых случаев Covid-19, умерли семь пациентов

В пятницу, 8 октября, в Латвии подтверждено 1669 новых случаев Covid-19, получены сообщения о смерти семи пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Умершие входили в возрастные группы: 40-49 лет (один человек), 60-69 лет (два человека), 70-79 лет (два человека), 80-89 лет (один человек), 90-99 лет (один человек).

14-дневная кумулятивная заболеваемость выросла с 784,1 до 829,2 случая на 100 000 жителей страны.

Из всех выявленных вчера зараженных коронавирусом 1307 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 362 были вакцинированы.

Вчера в Латвии был сделан 17 851 тест на Covid-19, доля положительных результатов составила 9,3%.

В Латвии Covid-19 лабораторно подтвержден у 169 917 человек, 2794 человека с этим заболеванием умерли.