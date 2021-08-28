В пятницу выявлено 256 новых случаев Covid-19
Foto: Pixabay

За минувшие сутки проведено 38 511 тестов на Covid-19, зарегистрировано 256 новых случаев заболевания.

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225 заболевших были непривитыми либо привитыми одной дозой, 31 человек завершил вакцинацию. Информации о новых умерших не поступало.

Доля положительных результатов составила 0,6%. Двухнедельная кумулятивная заболеваемость выросла до 109,5 случая на 100 000 жителей.

Всего с начала пандемии коронавирусом заболело 142 123 человека, умерло 2573 человека. За последние две недели заболело 2074 человека, остальные считаются переболевшими.

Число пациентов с коронавирусом в больницах выросло до 127 — день назад их было 119. Последний раз такое большое число пациентов в больницах отмечалось 1 июля, когда в стационарах лечилось 128 пациентов. За сутки госпитализировано 25 человек, выписано 17.

21 человек находится в тяжелом состоянии, 106 — в среднетяжелом.

Всего за пандемию из больниц выписалось 14 542 человека с коронавирусом.

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