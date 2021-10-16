В пятницу выявлено 2799 новых случаев Covid-19, умерло 12 человек

За сутки было проведено 23 816 анализов на Covid-19, результаты 2799 оказались положительными. 2142 новых заболевших были непривитыми либо не завершили вакцинацию, 657 были полностью привиты.

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Получена информация о 12 умерших с коронавирусом. Это два человека в возрасте от 50 до 59 лет, три в возрасте от 60 до 69, три — от 70 до 79, один — от 80 до 89 и три — от 90 до 99 лет.

Доля положительных результатов составила 11,8%. Двухнедельная кумулятивная заболеваемость выросла до 1195,4 случая на 100 000 жителей. Всего с начала пандемии заболело 183 239 человек.

Количество пациентов с Covid-19 в больницах уменьшилось за сутки с 980 до 958 человек. За минувшие сутки госпитализированы 137 пациентов с Covid-19, выписаны 148.

В настоящее время в больницах находятся 825 пациентов со среднетяжелым течением заболевания, состояние 133 человек — тяжелое, что составляет 16,1% общего числа госпитализированных. В течение суток количество тяжелых пациентов выросло на десять человек.

С начала пандемии в больничном лечении нуждались 16 230 пациента с коронавирусом.