В пятницу выявлено 654 новых случая Covid-19, умерли шесть человек

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 654 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

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Скончались шесть человек с Covid-19 в возрасте от 50 до 89 лет. За время пандемии в Латвии умерли 2048 больных Covid-19, что составляет 1,85% инфицированных.

В пятницу тесты на Сovid-19 сдали 15 192 человека, доля положительных результатов составила 4,3%. С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 110 997 человек.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 373,8 случая на 100 000 жителей.

За прошедшие сутки в латвийские больницы доставлены 69 пациентов с Covid-19, выписаны 100 пациентов. Nаким образом, число больных "Covid-19" в стационарах Латвии сократилось с 672 в четверг до 630 в пятницу.

Из всех находящихся в больницах пациентов с таким диагнозом у 544 заболевание протекает в среднетяжелой форме, а у 86 — в тяжелой.