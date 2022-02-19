В пятницу выявлено почти 12 тысяч новых случаев Covid-19 - очередной антирекорд

В пятницу, 18 февраля, в Латвии подтверждено 11 992 новых случая Covid-19, что является антирекордом за все время пандемии. Получены сообщения о смерти шести пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Умершие входили в следующие возрастные группы: 60-69 лет (один человек), 70-79 лет (один человек), 80-89 лет (три человека), 90-99 лет (один человек). Среди умерших три человека не прошли или не завершили курс вакцинации, три человека были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения вырос до 7199,2 случаев.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 - 4514 человек не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 7478 были вакцинированы.

Вчера была сделано 24 550 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 46,5%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 578 168 жителей Латвии, умерли 5099 человек с Covid-19.