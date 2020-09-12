В пятницу выявлено пять новых случаев Covid-19

За прошедшие сутки в Латвии сделано 2258 тестов на Covid-19, подтверждено пять новых случаев заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SKPC).

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По данным эпидемиологов, один заболевший вернулся из Франции, еще один –является контактным лицом больного Сovid-19, а источник заражения еще трех устанавливается.

С начала пандемии в Латвии сделано 277 084 теста на Covid-19, выявлено 1464 случая заболевания. 1248 человек выздоровели, 35 человек скончались.

В больницах в настоящее время находятся 9 пациентов с Covid-19, у всех заболевание средней тяжести.