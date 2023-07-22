В пятницу задержано 10 нетрезвых водителей, в том числе семь в состоянии сильного опьянения

За последние 24 часа Государственная полиция остановила на дорогах Латвии десять водителей в состоянии алкогольного опьянения, у шести из которых концентрация алкоголя в крови превышала полтора промилле.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Полиция напоминает, что если в момент управления транспортным средством концентрация алкоголя в организме водителя превышает 1,5 промилле, это влечет за собой уголовную ответственность и, помимо штрафа, конфискацию автомобиля, если он принадлежит правонарушителю. Если нетрезвый водитель не является собственником транспортного средства, то, помимо штрафа, с него взыскивается денежная сумма, которая может достигать рыночной стоимости использованного в момент совершения правонарушения транспортного средства.

Пятеро из задержанных вчера пьяных водителей управляли собственным транспортным средством, которое теперь будет конфисковано, а двое — чужими.

Всего за истекшие сутки Госполиция зафиксировала 378 административных правонарушений в сфере дорожного движения, в том числе 216 превышений разрешенной скорости движения, и задержала трех водителей за агрессивный стиль управления автомобилем.