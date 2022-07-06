В рабочих вакансиях нельзя будет необоснованно требовать знание иностранных языков

За последнее время Государственная инспекция труда (VDI) получила несколько жалоб о возможно необоснованном требовании знания иностранных языков в объявлениях о вакансиях, а также об отказах брать на работу людей, в том числе молодежь, которые не знают языки.

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VDI напоминает, что, согласно Трудовому закону, в объявлении о вакансии запрещено указывать необходимость знать конкретный язык, если только это необходимо для выполнения конкретных рабочих обязанностей.

"Недопустима дискриминация латышей на рабочем рынке в Латвии, если у претендента нет знаний русского языка. А на практике видно, что очень часто работодатели требуют знания русского языка без объективного основания. Государственный язык Латвии — латышский. Старую практику "без русского языка никак" нужно заканчивать, особенно, если это ограничивает возможности трудоустройства молодежи", — заявил министр благосостояния Гатис Эглитис.

Если существуют подозрения, что требования о знании русского языка необоснованны, у работника есть право обратиться в VDI, которая проведет соответствующую проверку. Работодатель должен будет объяснить, с чем связано требование о знании языка. Уважительной причиной может быть, например, обслуживание иностранных туристов.

Государственная инспекция труда также рассматривает возможность ввести поправки к Закону о труде, чтобы в будущем работодатель был обязан кратко обосновывать требование об иностранном языке сразу в вакансии.