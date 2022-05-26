В работе Mobilly возникли технические проблемы

В четверг утром в работе приложения Mobilly возникли технические проблемы, свидетельствует сообщение компании в Twitter.
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"Хотим предупредить, что на данный момент у нас возникли технические проблемы. Стараемся по возможности быстрее найти причину проблемы", - говорится в сообщении.
В числе прочего в приложении Mobilly можно купить билеты на транспорт, а также рассчитаться за парковку.
Labrīt! Vēlamies brīdināt, ka šobrīd piedzīvojam tehniskas problēmas. Cenšamies pēc iespējas ātrāk atrast problēmas cēloni.— Mobilly (@Mobilly) May 26, 2022
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