В работе Mobilly возникли технические проблемы

В четверг утром в работе приложения Mobilly возникли технические проблемы, свидетельствует сообщение компании в Twitter.

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"Хотим предупредить, что на данный момент у нас возникли технические проблемы. Стараемся по возможности быстрее найти причину проблемы", - говорится в сообщении.

В числе прочего в приложении Mobilly можно купить билеты на транспорт, а также рассчитаться за парковку.