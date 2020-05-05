В районе Сканстес появятся новые улицы и парк

Департамент развития города Рижской думы начал благоустройство окрестностей Сканстес. Будут построены новые улицы и парк, посадят около 1000 деревьев.

В рамках проекта "1-й этап ревитализации территории Сканстес" построят улицы Лапеню, Яня Дикманя, Яня Круминя и Яня Даниля, а также инженерные коммуникации на них — то есть водопровод, канализацию, ливневую канализацию и уличное освещение.

Будет благоустроена зеленая зона для горожан — парк и система каналов. Там поставят скамейки и столики для пикника, появятся детские площадки и зона активного отдыха с тренажерами и элементами скейтпарка. Планируется посадить около 1000 деревьев — 56 больших лиственных, 934 хвойных, 755 кустов и многолетние цветы. Существующие деревья будут максимально сохранены, особенно те, на которых есть птичьи гнезда.

Часть центра, которая прилегает к этому району, тоже будет приведена в порядок. Будут построены велодорожки, отделенные от проезжей части.

Автор проекта — компания BRD Projekts, реализаций будет заниматься общество RR-Eko. В строительстве будет задействовано около 70 человек, работы будут идти до конца 2022 года. Планируется потратить 17 миллионов евро. Проект частично финансируется из средств еврофондов — 7 932 727 евро выделяет ЕС, 1 155 334 евро — госбюджет.