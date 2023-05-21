В рамках экологической акции на переработку собрано 214 тонн шин

Cостоялась ежегодная экологическая акция "Подари шинам вторую жизнь". В рамках акции в девяти населенных пунктах Латвии — Лиелварде, Огре, Скривери, Кокнесе, Бауске, Кулдиге, Екабпилсе, Елгаве и Добеле — водители могли бесплатно сдать использованные шины.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Акция "Подари шинам вторую жизнь", которую организует "AJ Power Recycling", проводится шестой год. Каждый год собирается несколько сотен тонн изношенных автомобильных шин, которые затем ответственно обрабатываются. В этом году водители сдали более 25 тысяч использованных шин общим весом 214,38 тонн.

Цель экологической акции "Подари шинам вторую жизнь" — информировать общество о вредности использованных шин для окружающей среды, возможностях их сдачи на переработку и повторное использование.

После сбора использованные шины доставляются на пункт предварительной обработки, где они сортируются и перерабатываются, чтобы сразу отправить шины на заводы по переработке. Переработанные гранулы затем широко используются в производстве покрытий для спортивных площадок, в строительстве, дорожном строительстве, изготовлении различных подкладок, ковриков и т.д.

Проблему утилизации старых шин усугубляют теневые предприятия, которые часто не берут на себя ответственность за использование шин и уклоняются от уплаты других налогов. В настоящее время в целях ограничения таких ситуаций усилен контроль со стороны Государственной службы окружающей среды.

Переработка шин снижает негативное воздействие на окружающую среду, а также дает возможность повторного использования полученного материала.

АО "AJ Power Recycling" предлагает обратиться в свой автосервис или связаться с региональным управляющим отходами, чтобы узнать о сдаче бывших в употреблении автомобильных шин на вторичную переработку. Их можно сдать и на площадках по приему сортированных отходов и в других местах, — но за плату. Также на этих площадках возможна сдача бывших в употреблении свинцовых и других типов аккумуляторов, всех типов батарей, масляных фильтров и смазочных масел. Список площадок можно посмотреть здесь - https://bit.ly/skirosanas-laukumi .