В рамках закупки по улучшению портала Latvija.lv подано две жалобы

В рамках закупки Государственного агентства регионального развития (VRAA) в 7,332 миллиона евро, в в ходе которой предусмотрено улучшение портала услуг государственного управления Latvija.lv, поданы две жалобы, свидетельствует опубликованная Бюро по надзору за закупками информация.

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Компании Fast Help и Irasoft подали жалобы в рамках конкурса VRAA на разработку, внедрение, развитие и обслуживание решений общего пользования. Сроки рассмотрения жалоб не установлены.

Предметом закупки являются услуги по разработке и обслуживанию программного обеспечения для системы государственных информационных ресурсов, платформы распространения и управления данными, а также веб-сайта для услуг государственного управления Latvija.lv.

Поскольку предмет закупки не разделен на части, претендент имеет право внести предложение только на всю сумму.

Усовершенствование, разработка и внедрение государственных информационных ресурсов, систем, и информационной системы необходимо завершить в течение восьми месяцев. На разработку платформы для распространения и управления данными отведено семь месяцев, а работы по улучшению Latvija.lv должны быть завершены в течение года.

Прогнозируемая цена контракта — 7,332 миллиона евро. Выполнение договора финансируется Европейским фондом регионального развития, госбюджетом и средствами Механизма восстановления и устойчивости.