В распоряжении МИД нет информации о находящихся за рубежом заболевших Covid-19 латвийцах

В распоряжении Министерства иностранных дел (МИД) нет информации о находящихся за рубежом заболевших Covid-19 латвийцах, но это не означает, что таковых нет, сказал министр иностранных дел Эдгар Ринкевич в передаче "900 секунд" на телеканале TV3.

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По данным министерства, на данный момент больше всего латвийцев все еще находятся в Европе, за ней следуют Азия, Южная и Северная Америка.

Ринкевич подчеркнул, что страны Балтии тесно сотрудничают и помогают друг другу в возвращении домой своих граждан. "Конечно, приоритетом в этом случае всегда являются граждане своей страны, но, если останется место, берут и граждан других стран", — сказал министр.

Он призвал латвийцев, которые находятся в Европе и имеют там место жительства, предоставить возможность вернуться в Латвию в первую очередь тем, кто застрял за границей во время туристической поездки или командировки и имеет место жительства только в Латвии.

Министр подчеркнул, что возвращение в основном оплачивается самими путешественниками, а не государством. Существует вероятность, что Европейский союз покроет часть расходов на репатриацию в случаях дальних рейсов, но этот вопрос еще рассматривается.

Ранее передача Латвийского телевидения "Панорама" сообщила, что из-за болезни Covid-19 в столице Великобритании Лондоне скончался 68-летний латвиец, который длительное время проживал в этой стране.