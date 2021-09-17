В распоряжении полиции есть информация о запланированных несанкционированных пикетах

Государственная полиция располагает информацией о том, что некоторые люди в столице и других регионах Латвии по-прежнему планируют проводить несанкционированные пикеты и умышленно нарушать правила проведения заявленных пикетов.

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Как указала полиция, в демократическом государстве каждый имеет право высказывать свое мнение, но это право не безгранично и не должно подвергать опасности других людей. Способ, как организаторы и инициаторы этих протестов планируют мероприятия, может быть чрезвычайно рискованным как для безопасности, так и для здоровья общества. Кроме того, подобные протесты не исключают рисков эскалации.

Начальник Государственной полиции Арманд Рукс подчеркивает, что полиция готова действовать в соответствии с ситуацией и нормативной базой для обеспечения общественного порядка и безопасности таким образом, чтобы не допустить криминальных проявлений и других обострений.

"К сожалению, как и везде в мире, мы все еще вынуждены уживаться с пандемией. Поэтому важно понимать, что каждый должен заботиться об общей эпидемиологической безопасности общества", — отметил начальник Государственной полиции.

Принимая во внимание тот факт, что участвовать в протестах по-прежнему приглашают собственников крупной и сельскохозяйственной техники, полиция призывает их тщательно оценить риски участия в несогласованных мероприятиях и не вестись на провокации со стороны отдельных лиц.

Подобные протесты могут нанести ущерб имуществу протестующих, а именно, повредить используемые во время протеста транспортные средства.

В то же время в полиции напоминают, что законом об административной ответственности предусмотрена возможность конфискации предметов, применяемых при совершении административного нарушения. Если полиция констатирует нарушения эпидемиологической безопасности, дорожного движения или другие, нарушители будут привлечены к ответственности.

Как сообщалось, лидер основанной в августе партии "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс в субботу планирует организовать пикет на набережной у Рижского замка. На пикете будет выдвинут ультиматум президенту Эгилу Левитсу о сохранении добровольной вакцинации против Covid-19 и другие требования.