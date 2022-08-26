В регионах демонтаж советских памятников идет медленно. Почему процесс затянулся?

Демонтаж советских памятников, памятных камней или мемориальных досок в регионах Латвии идет медленно. В четверг, 25 августа, в Алуксненском крае с самым большим количеством подлежащих демонтажу объектов депутаты решили снести больше памятников, чем требовалось. В Диенвидкурземском крае два из семи объектов были демонтированы в среду, 24 августа. В свою очередь, в Латгале местные власти тормозят — не хватает местных строителей, готовых снести подлежащие демонтажу объекты. Об этом пишет LSM.lv со ссылкой на Латвийское телевидение (LTV).

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Еще в среду утром мемориал можно было найти в Калетской волости Диенвидкурземского края, но уже около полудня один из подлежащих демонтажу объектов был снесен.

"Всего в нашем крае выявлено семь объектов, два из них мы демонтировали вчера (в среду — прим.ред.). Сейчас нет никаких знаков того, что мы можем не успеть демонтировать объекты до 15 ноября", — заявила специалист Департамента развития Диенвидкурземского края Уна Ржепицка.

В Диенвидкурземском крае самоуправление демонтирует объекты самостоятельно, поскольку мемориалы в основном представляют собой небольшие плиты, камни. Занимаются этим муниципальные общества капитала и Коммунальное управление. Тем временем, в Алуксненском крае работы по демонтажу были поручены местной строительной компании. Работы еще не начались, но это связано с тем, что муниципалитет нашел еще пять объектов, которые будут снесены, в дополнении к девяти, уже определенным государством. Они находятся в Аннской, Яунаннской, Лиепнской, Педедзеской и Зелтиньской волостях.

Между тем, соседнему Балвскому краю, которому поручено перенести памятник партизанам Красной армии, со строителями не везет. Мемориал будет передан Музею оккупации Латвии, а не демонтирован, поскольку обладает художественной ценностью.

Председатель Балвской краевой думы Сергей Максимов после опроса строителей выяснил, что местные готовы провести демонтаж за 15 000 евро, а рабочие из других краев требуют сумму в четыре раза больше. В то же время местные отказываются выполнять работы.

"Либо они боятся уголовных дел, которые может возбудить Российская Федерация, либо понимают, что перенос и снос этого памятника в обществе воспринимаются неоднозначно. Возможно, не хотят вредить жителям на своей территории", — заявил Максимов.

Не торопятся сносить памятники и в двух крупнейших городах Латгале. Даугавпилс обратился в Конституционный суд, а в Резекне еще до принятия закона попытались для так называемого Алеши выбрать другую судьбу. План перенести его на местное кладбище провалился. Министерство охраны среды и регионального развития поручило самоуправлению действовать в соответствии с законодательством. Однако памятник не будет полностью уничтожен — Алеша будет передан в Музей оккупации.