В рейтинге партий лидируют оппозиционные силы.

В сентябре на 1 процентный пункт вырос рейтинг оппозиционного Союза зеленых и крестьян (СЗК) и на 1,5 процентного пункта — премьерской партии "Новое Единство", сообщило Латвийское телевидение (LTV) со ссылкой на данные опроса SKDS.

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На первом месте в рейтинге партий — "Согласие", за которое готовы проголосовать 12% избирателей. На втором месте СЗК — 8,3%, на третьем "Новое Единство" — 8,2%.

Четвертое место в рейтинге занимает Национальное объединение (6,9%), пятое — "Для развития/За!" (4,8%). Если бы парламентские выборы состоялись в сентябре, то за партию Алдиса Гобземса бы проголосовали 3,7% избирателей.

"Прогрессивные", Латвийское объединение регионов, Новая консервативная партия, "Латвия на первом месте" и Русский союз Латвии не преодолевают 5%-й барьер: их рейтинги колеблются в пределах 2,6%-3,5%.

Но, если пересчитать рейтинги партий, не учитывая голоса тех опрошенных, заявивших, что не пойдут на выборы или же не знают за кого голосовать, то все эти партии могли бы взять барьер в 5% и получить представительство в Сейме.

Рейтинг партии "За человечную Латвию" (ранее "KPV LV") составил менее 1%.

Уже третий месяц подряд сокращается число избирателей, которые заявили, что не намерены голосовать на выборах. В июле их доля составляла 22,3%, в августе — 20%, в сентябре — 18,6%.