В рейтинге партий по-прежнему лидирует "Новое Единство"

В созданном компанией Factum рейтинге партий по-прежнему лидирует "Новое Единство", сообщает ReTV.

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На минувшей неделе за "Новое Единство" были готовы проголосовать 20,5% респондентов, что на 0,2% меньше, чем две недели назад.

Далее следует Национальное объединение с 11,3% (-1%), на третьем месте расположилась партия Attīstībai/Par с 10,7 % (+1,7%), а на четвертом — "Согласие", за которое проголосовали бы 10,3% (-0,3%) респондентов. За Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) были готовы проголосовать 6,8% (+0,3%) опрошенных, за "Прогрессивных" — 6,4% (-0,4%). Между тем, "Консервативные" получили бы 5,7% (-0,5%), Stabilitātei — 5,3% (+2,1%), "Латвия на первом месте" — 5% (-2,5%), "Объединенный список" — 4,9% (+1,3%), а Русский союз Латвии — 3,8% (-1,7%).

Желание участвовать в выборах выразили 49,4% респондентов.

Было опрошено 1156 граждан Латвии.