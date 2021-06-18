В реках и озерах вода прогрелась до +23; в море колеблется от +15 до +20
Foto: DELFI Aculiecinieks

Из-за жаркой погоды вода в реках и озерах становится все теплее и теплее, морской воде мешает прогреться южный ветер.

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Согласно данным, предоставленным самоуправлением, в пятницу температура воды в Юрмале упала до +16..+17. На городских пляжах Риги — в Вецаки, Даугавгриве и Вакарбулли — температура воды в море с утра была +17 градусов.

В Вентспилсе море — теплее: +18 градусов. По данным Латвийского центра среды, геологии и метеорологии, на Колке море прогрелось до +20 градусов. В Рое температура воды упала до +15, в Мерсрагсе — до +17. В Саулкрасты вода прогрелась до +19 градусов.

В свою очередь, Рижская дума сообщает, температура воды в Кишэзерсе -

+20, в Бабелите — до +23 градусов.

Температура в водах рек — Венте, Лиелупе, Айвиексте и Даугаве — колеблется в пределах +21..+23 градусов. В Риге температура воды в Даугаве не превышает +20. В Гауе вода прогрелась до +17..+20 градусов.

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