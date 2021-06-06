В Резекне доминирует "Согласие": партия мэра Барташевича набрала 63%

На выборах в самоуправления в Резекне 63,19% голосов получила партия "Согласие", свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии. Партии, список которой возглавляет мэр города Александр Барташевич, удалось улучшить результат предыдущих выборов.

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На выборах 2017 года "Согласие" набрало в Резекне 59,03% голосов.

В 2021-м году в тройку лидеров вошли также общий список Национального объединения, "Нового "Единства", Латвийского объединения регионов, Латгальской партии и Латвийской зеленой партии (19,27%) и Новая консервативная партия (9,12%). В думу также проходит партия "Прогрессивные" (5,62%).

Явка в Резекне составила 31,22%.