В Резекне и Даугавпилсе можно будет сделать прививку от Covid-19 в специальном автобусе
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Сегодня в Резекне и Даугавпилсе прививку от Covid-19 можно будет сделать в специальных автобусах для вакцинации, сообщили агентству LЕТА в отделе проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения.

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В Даугавпилсе спеицальный автобус будет стоять на стоянке у дворца культуры на улице Смилшу с 14 до 17 часов. В субботу, 6 ноября, прививку можно будет сделать у дворца культуры с 14 до 18 часов, 7 ноября — с 14 до 19 часов, 8 ноября — с 13 до 16 часов.

В Резекне 5 ноября с 10:00 до 16:00 автобус будет припаркован у 5-й средней школы по улице Рупницас, 11. В субботу, 6 ноября, вакцинацию можно будет сделать с 9:00 до 16:00 на автостоянке у бывшего здания театра "Йорик". В воскресенье и понедельник автобус будет стоять у магазина Lidl с 9.00 до 16.00.

С субботы, 6 ноября, автобус для вакцинации также будет работать в Екабпилсе и Екабпилсском крае.

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LETA

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Вакцинация
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