В Резекне начали административный процесс по делу о "прощании" с памятником "Алеша"

Госполиция начала в Резекне административный процесс за использование георгиевских ленточек во время "прощания" c демонтируемым памятником советским воинам, который в народе называют "Алеша".

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Как сообщает ЛТВ, в конце прошлой недели к памятнику возложили букет с георгиевской ленточкой. Как известно, публичное использование георгиевской ленточки запрещено. По факту этого правонарушения полиция начала административный процесс, ответственных за это нарушение будут искать, используя записи камер видеонаблюдения.

В Госполиции рассказали, что с лицами, которые призывали прощаться с памятником, будут работать сообща со Службой госбезопасности.

Однако в правоохранительных органах сообщили, что несанкционированного собрания возле памятника не было. Личности около десяти присутствовавших при этом были установлены.

Косвенный призыв с пометкой о том, что "в ближайшее время планируется снос памятника", было опубликовано на странице "Наш Резекне", за которой следят 15 000 пользователей Facebook. Однако, вероятней всего, памятник не будет демонтирован в ближайшие дни.

В Резекненском самоуправлении по этому поводу пояснили, что "все будет выполнено в соответствии с законом" и в настоящее время согласовывается план действий.