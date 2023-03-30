В Резекне отходы будут сжигать в котельной

Депутаты Резекненской думы единогласно поддержали разрешение построить в городе цех по переработке отходов и рядом котельную, где будет сжигаться полученное из отходов топливо.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Согласно плану на 2021-2028 Латвия должна начать строительство регенерационных сооружений. Идея построить в Резекне вместе с цехом по переработке отходов еще и котельную, где получившееся из отходов топливо можно сжигать вместе со щепой, принадлежит двум предприятиям.

"Мы выиграли конкурс ALAAS [Восточнолатгальское общество по вывозу отходов, Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības] по продаже материала, который нужно утилизировать", — рассказал Айнис Фелдорфс, представитель компании RSGA.

О его словам, планируется закупить у ALAAS 8 тонн отходов, которые иначе оказались бы на Крижевниекском полигоне, и переработать их, причем большая часть будет сожжена в котельной.

Представитель Резекненской думы Наталия Синица рассказала, что самоуправление нашло подходящее место. Теперь предприятие может согласовать технические условия с Госслужбой среды, затем с самоуправлением, и реализовывать проект.

Госслужба среды также решит, нужна ли оценка влияния такой утилизации на окружающую среду и процедура общественного обсуждения.

Директор департамента защиты окружающей среды Министерства охраны среды и регионального развития Рудите Весере подчеркивает, что к 2035 году захораниваться на полигонах может не более 10% бытовых отходов, а минимум 65% должно перерабатываться. Остается еще 25%, которое могут или перерабатываться — не обязательно в Латвии — или сжигаться. "И не просто сжигаться, а соответствующее подготовить эти отходы и сжигать в специальных устройствах, используя тепло, например, для отопления", — пояснила она.

Подобные объекты планируются также в Вентспилсе Елгаве.