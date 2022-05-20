В Резекне почти месяц нет теплой воды – жители скупают бойлеры, а домоуправ беспокоится о пожаробезопасности

Из-за рекордно высокого тарифа на тепловую энергию большая часть жителей Резекне уже месяц живет без теплой воды – и многие жители начали устанавливать бойлеры. Домоуправ обеспокоен тем, что установку нельзя контролировать, а это небезопасно – во многих домах электропроводка устарела, и новые бойлеры могут вызвать много проблем, вплоть до пожаров. Об этом пишет LSM.lv.

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Молодые родители из Резекне Вилмарс и Зелтите живут в съемной квартире и рассказывают, что бойлер пришлось устанавливать срочно, за свои деньги. В один день воды не было вообще, ни горячей, ни холодной, рассказывает Зелтите. Так как из-за спроса бойлеры тоже подорожали, пара приобрела подержанное устройство и установила его самостоятельно, со всеми материалами это обошлось в 70 евро.

Семейство жительницы Резекне Лаумы также думает о покупке бойлера — пока что единственный способ получить горячую воду — нагревать ее в чайнике. "Мы хотели установить электрический нагрев воды, но выбивает пробки. Это на самом деле большая проблема", — рассказывает женщина.

Вместе с ростом цен на природный газ тарифы тепловой энергии выросли в нескольких самоуправлениях, но в Резекне они побили все рекорды. 200 евро за мегаватт-час — это 16 евро за кубометр горячей воды. Рост тарифа повлиял на цены бойлеров — с начала мая они подорожали на 10% по стране, а в Резекне — на 100%, сообщает Латвийская ассоциация торговцев. К сожалению, в новых партиях бойлеры будут становиться на 20–30% дороже в течение года", — сказал представитель организации Хенрикс Данусевичс.

Установка бойлеров без разрешение домоуправа — опасное предприятие. По словам руководителя Rēzeknes namsaimnieks, чтобы установить в квартире бойлер, нужно увеличить входную мощность с 16 до примерно 20 ампер.

За последние полтора года к нам не поступало ни одной заявки, потому что Sadales tīkls больше не требует согласовывать увеличение мощности. "Это привело к тому, что мы вместо Sadales tīkls отремонтировали уже 10 распределительных щитов, в этом году в очереди еще пять домов", — рассказывает директор Rēzeknes namsaimnieks.

Предприятие уже готовится к тому, что в первые месяцы лета темпы покупок бойлеров вырастут, а вместе с этим появятся и проблемы, в худшем случае — пожары.

В апреле у предприятия Rēzeknes siltumtīkli закончился выгодный договор о поставке природного газа, а новый тариф в четыре раза выше предыдущего — 198 евро за один мегаватт-час. В целях экономии у части города отключена горячая вода.