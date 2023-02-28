В Резекне появятся пункт бесплатного обмена едой
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3 марта в 13:00 в Резекне откроется пункт фудшеринга — туда можно будет принести ненужные продукты и оставить нужные.

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Пункт будет находится возле главного входа в Резекненскую социальную службу. Он будет работать круглосуточно. Чтобы получить там еду, не нужно обладать статусов нуждающегося или малообеспеченного.

Конструкция пункта сделана из водонепроницаемого материала, внутри есть полки и холодильник. Оставлять можно только качественные продукты, производитель которого известен, в закрытой упаковки и с действенным сроком годности.

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