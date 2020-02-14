В Резекне реорганизуют три средние школы: они будут давать только 9 классов образования

Резекненское самоуправление заявило о плане оставить в городе лишь три средних школы: Государственную 1-ю гимназию, Резекненскую 2-ю среднюю и Резекненскую государственную польскую гимназию. В свою очередь, школы № 3, 5 и 6 впредь станут основными школами, то есть будут давать первые 9 классов образования.

Что касается школы №4, то ее пока что не планируется реорганизовывать. Вместо этого власти города намерены развивать в ней вечернуюю и заочную программы обучения.

Как сообщает LETA, Резекненская дума поясняет это изменениями числа школьников: на данный момент в 10-12 классах учится слишком мало детей. Реорганизация позволит обеспечить "оптимальное заполнение школ" и таким образом даст молодому поколению более полноценную возможность получить качественное образование.

Польская гимназия, несмотря на свое несоответствие показателям числа школьников, сохранит за собой право оставаться средней школой, так как имеет договор с Польшей.

В ходе этапа реорганизации все школьники, которые начнут учебу в 10, 11 и 12 классах подлежащих упразднению средних школ, получат возможность закончить образование в родных стенах. Планируется, что 6-я средняя школа, в которой в этом году уже нет 10 класса, закончит реорганизацию в 2021 году, а 3-я и 5-я средние школы — в 2022 году.